Галле, Германия, , 15:03 — REGNUM Штефан Б. (полное имя не разглашается по местным законам), задержанный во время стрельбы возле синагоги в немецком городе Галле (федеральная земля Саксония), дал признательные показания в суде и сообщил, что совершил нападения по экстремистским мотивам. Об этом 11 сентября сообщил портал Dpa-international.

По предварительной версии следствия, 27-летний мужчина 9 октября пытался с преступным умыслом попасть в здание синагоги, но дверь была заперта. Не сумев проникнуть внутрь, он начал стрелять по тем, кто попался ему на пути.

Штефана Б. обвиняют в терроризме. Также сообщается, что он планировал после совершения преступления выдать себя за пострадавшего. При задержании у него было обнаружено огнестрельное ранение и примерно четыре килограмма взрывчатки.

Напомним, в результате происшествия погибли два человека.