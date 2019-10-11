Тюмень, , 14:34 — REGNUM В Тюмени вынесен приговор фигурантам дела о миллионных аферах с жильем умерших и дольщиков. «Чёрные риэлторы» присвоили 20 чужих квартир и одно нежилое помещение. Общая сумма ущерба составила более 38 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В преступной группе было семь человек. Сегодня, 11 октября, приговор вынесен четырём. В отношении остальных уголовные дела были выделены в отдельное производство и они уже приговорены к различным срокам лишения свободы.

С квартирами умерших аферисты действовали по определённой схеме. Если квартира была муниципальной, то подыскивались фиктивные сожители покойных. В суде добивалось признание их членами семьи умершего и заключение с ними договора социального найма. Потом квартира приватизировалась и продавалась. Администрации Тюмени таким образом был нанесён ущерб в 15 млн рублей.

Если квартира была в собственности покойного, то от имени умершего заключался договор купли-продажи с подставным лицом, а потом её продавали. Или «продавали» квартиру одного умершего другому скончавшемуся, а потом перепродавали. Кроме того, установлен факт отъёма жилья у двух дольщиков, нежилого помещения и трёх квартир у застройщика-банкрота.

Центральный районный суд Тюмени признал четырёх человек, трое из которых юристы, виновными по чч. 2 и 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ч.1 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ («Приготовление к мошенничеству»), ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ («Покушение на мошенничество»). Трое подсудимых лишены свободы на сроки от 5 до 6 лет исправительной колонии общего режима, а также им придётся выплатить ущерб администрации Тюмени в 15 млн рублей. Их сообщница осуждена на 2 года заключения.