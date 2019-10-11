Ярославль, , 14:27 — REGNUM В Ярославле в 2019 году выросло число дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля. В связи с этим городские власти призвали перевозчиков к соблюдению правил дорожного движения.

ДТП на Московском проспекте в Ярославле УМВД по ЯО

«За девять месяцев этого года в городе произошло 125 ДТП с участием общественного транспорта, это на 10% больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года. По вине самих водителей общественного транспорта произошло 41 ДТП», — рассказал заместитель начальника центра дорожного и технического надзора, пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД УМВД России по Ярославской области Александр Кошелев.

В 29 случаях к аварии приводили нарушения условий труда и отдыха водителей общественного транспорта. Причиной аварии могут быть и погодные условия. В мэрии Ярославля объявили об изменении условий стоянки транспортных средств в центре города в зимний период.

«В целях обеспечения содержания улично-дорожной сети в зимний период на участке улицы Свободы от улицы Комсомольская до улицы Республиканская действует ограничение стоянки транспортных средств со стороны нечетных домов по нечетным дням месяца, со стороны четных домов по четным дням месяца», — говорится в официальном сообщении мэрии Ярославля.

Ограничения начнут действовать с 1 ноября 2019 года.

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