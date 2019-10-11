Тбилиси, , 14:24 — REGNUM Офицеры таможни Службы доходов Министерства финансов совместно с сотрудниками МВД предотвратили незаконный ввоз марихуаны в Грузию. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

4 октября на таможенном контрольно-пропускном пункте «Аэропорт Тбилиси», в результате осмотра багажа рентгенным сканером, было обнаружено 23 килограмма марихуаны.

Материалы дела были переданы департаменту Центральной криминальной полиции. Следствие ведется по статьям 273 и 262 УК Грузии — незаконное приобретение, хранение и перевоз наркотических средств и незаконный ввоз наркотиков в особо крупном размере в Грузию.

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