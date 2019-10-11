Шахты, Ростовская область, 11 октября 2019, 14:23 — REGNUM В Ростовской области 14 человек отравились хот-догами. Инцидент произошёл в горде Шахты в сентябре 2019 года, следует из доклада регионального управления Роспотребнадзора «О контроле за качеством и безопасностью мясных продуктов», передаёт ИА REGNUM.
В ходе проверки выяснилось, что пострадавшие употребили хот-доги в одном и том же пункте питания, в котором были выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства.
Постановлением Шахтинского городского суда деятельность точки продаж была приостановлена на 90 суток.
С начала года сотрудники ведомства проинспектировали почти 350 предприятий, участвующих в обороте мясной продукции.