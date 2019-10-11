Чернигов, Украина, 11 октября 2019, 14:28 — REGNUM В одной из школ Чернигова кто-то распылил неизвестный газ, сообщили 11 октября в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Черниговской области.
Персонал школы немедленно провёл эвакуацию учащихся.
На месте происшествия работают спасатели и полицейские.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Черкассах в фойе школы был распылен газ из баллончика. Пострадали 19 детей.
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