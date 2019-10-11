Уфа, , 14:24 — REGNUM 18 членов группы, которых подозревают в распространении наркотиков в Башкирии, предстанут перед судом. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По данным следствия, в 2017 году 38-летний житель города Стерлитамака вовлёк в незаконное распространение наркотиков двух жителей города Салават. Позже, в эту деятельность были вовлечены обвиняемые, проживающие в Уфе и Стерлитамаке.

Следователи считают, что данная группа состояла из оптовых курьеров, которые получали наркотики в крупных размерах, отвозили их в квартиры, взвешивали и расфасовывали их на более мелкие партии.

По сообщению пресс-службы ведомства, стражами порядка было изъято у членов данной группы более 10 кг наркотиков. Кроме этого, были изъяты предметы, которые были предназначены для взвешивания и упаковывания наркотических веществ.

По данным фактам, в зависимости от роли и степени участия, в отношении обвиняемых были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и ч. 3 ст. 30 — п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Отмечается, что большинство членов организованной группы в настоящее время содержится под стражей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.