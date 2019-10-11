Берлин, , 14:07 — REGNUM Немецкая полиция рассматривает версию пожога автомобиля, на котором установлены дипломатические регистрационные знаки Турции и который сгорел в ночь с 10 на 11 октября в Берлине. Об этом 11 октября сообщает немецкая телерадиокомпания RBB со ссылкой источник в правоохранительных органах.

По информации полиции, сообщение о возгорании автомобиля поступило в полицию в 3:45 по местном времени (4:45 мск) от водителя машины.

Также сообщается, что автомобилю нанесен большой урон и что полицией начато расследование произошедшего.

Отметим, ранее глава военного ведомства Турции Хулуси Акар сообщил, что турецкими военнослужащими уничтожено 342 члена вооруженных курдских формирований в ходе военной операции «Источник мира» в Сирии.