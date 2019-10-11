Шебекино, Белгородская область, , 14:12 — REGNUM В лесополосе возле села Середа Шебекинского городского округа Белгородской области сотрудники пограничного управления обнаружили четыре автомобиля УАЗ. Салоны и багажные отделения машин были доверху забиты одеждой и обувью, сообщили 11 октября в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

На автомобилях, припаркованных в приграничной с Украиной зоне, были госномера Белгородской, Курской и Воронежской областей. Пограничники достали из машин свыше 30 объёмных тюков и шесть картонных коробок. Внутри находились куртки, мужская и женская обувь, рубашки, крем для обуви.

Груз передали компетентным органам, по факту обнаружения контрабанды проводится проверка.