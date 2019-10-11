Севастополь, 11 октября 2019, 14:08 — REGNUM В Севастополе во время работы на строительной площадке детского сада погиб тридцатилетний мужчина. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа в Севастополе погибли действующая чемпионка, а также вице-чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Жагупова и Элина Гисмеева. Девушки отправились купаться в шторм в необорудованном для этого месте.
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