Самара, , 14:02 — REGNUM Сотрудник ГУФСИН, у которого в машине нашли марихуану, осужден в Самаре. Об этом 11 октября сообщает Волга Ньюс со ссылкой на пресс-службу УФСБ РФ по Самарской области.

По сообщению пресс-службы правоохранительного ведомства, сотрудника ГУФСИН задержали летом текущего года по подозрению в причастности к организации сбыта наркотиков растительного происхождения.

В ходе осмотра, в его личном автомобиле обнаружили и изъяли примерно 30 грамм марихуаны.

По данному факту было возбуждено возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков по ч.1 ст. 228 УК РФ.

Отмечается, что промышленный районный суд города Самары признал его виновным и приговорил к штрафу в размере 20 тыс. рублей.