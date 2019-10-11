Найроби, , 13:54 — REGNUM В Кении потерпел крушение самолет авиакомпании Silverstone Air с 55 пассажирами на борту, об этом 11 октября сообщает Anadolu Ajansi.

Авария произошла во время взлета, к счастью, никто не погиб, несколько человек получили ранения и были срочно доставлены в госпиталь. В настоящее время причины инцидента выясняются.

Напомним, в марте 2019 года потерпел крушение самолет Boeing 737 MAX в Эфиопии. В результате трагедии погибли 157 человек, в основном выходцы из Кении. Авария произошла через 8 минут после взлета.

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