Екатеринбург, , 13:54 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту нападения на 20-летнюю жительницу Екатеринбурга. Как сообщает информационный портал Е1, нападение произошло в ночь с 9 на 10 октября на Объездной дороге, возле развязки на улице Щербакова.

Как пояснила потерпевшая (учащаяся одного из вузов города), нападавший начал к ней приставать, а потом схватил и потащил в кусты. Повалив девушку на землю, молодой человек начал пытаться её поцеловать, и в какой-то момент ей удалось укусить его за язык. После этого нападавший начал бить студентку и попытался отнять её сотовый телефон, но безуспешно. Тогда он схватил её рюкзак и скрылся.

Отметим, что полиция уже разыскивает злоумышленника. По факту нападения возбуждено уголовное дело по подозрению в грабеже (ч.1 ст. 161 УК РФ).