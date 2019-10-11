Москва, , 13:47 — REGNUM Пожар произошёл в строящейся высотке в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о ЧП поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 10:43. Пожар произошёл в строящемся доме на западе столицы на улице Барклая рядом с домом №6 (станция метро «Фили»).

Как выяснили прибывшие на место пожарные, на первом этаже здания горел складированный пластик. Общая площадь возгорания составила 200 кв. метров. Задымление наблюдалось и на верхних этажах высотки.

Пожарным удалось не допустить распространение огня. В 11:11 огонь локализовали, в 11:13 открытое горение ликвидировали, а полностью потушили пожар в 11:26.

Отмечается, что сотрудникам МЧС удалось спасти 21 человека, находившегося в здании. Из них 12 выбрались при помощи подъёмного механизма, ещё девять — благодаря аппарату «Феникс».