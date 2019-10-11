Губкин, Белгородская область, , 13:56 — REGNUM На мусорном заводе в городе Губкине Белгородской области обнаружили тело новорождённого ребёнка. Младенца нашли при сортировке отходов. В региональном Следственном комитете начали доследственную проверку, сообщили 11 октября в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, тело мальчика обнаружено утром 8 октября при сортировке поступивших на мусоросортировочный комплекс отходов. Согласно результатам судебно-медицинского исследования, мальчик родился мёртвым. Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

Это уже второй случай обнаружения тел младенцев за последнюю неделю. Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября новорождённого нашли у мусорных баков одного из многоквартирных домов Белгорода.

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