Генуя, Италия, , 13:40 — REGNUM Прокуратура Генуи подозревает дорожные компании, в чьем ведении находятся пять городских мостов и виадуков, в фальсификации данных о состоянии этих объектов инфраструктуры, передает Mediaset в пятницу, 11 октября.

Сотрудники прокуратуры стали чаще проводить проверки компаний, отвечающих за состояние дорог, после обрушения моста Моранди в августе 2018 года.

В результате обрушения погибли 43 человека, и правоохранительные органы считают ответственными за трагедию именно руководителей дорожных компаний, которые предоставляли власти недостоверные данные о состоянии моста.

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