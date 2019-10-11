Боровской, , 13:39 — REGNUM В Тюменском посёлке Боровском школьники утром 11 октября устроили флэш-моб #ямысадлинский в защиту преподавателя ОБЖ, который прославился на видео, где хватает ученика и нецензурно выражается. Учащиеся школы №2 заявляют, что девятиклассники намеренно выводили из себя учителя, сообщает портал 72.ru.

Боровская средняя школа благодаря скандальному видео, заснятого учениками 9-го класса, печально прославилась на всю страну. В учебном заведении сейчас проводят проверку СУ СКР по Тюменской области и региональный департамент образования.

Тем временем ученики записали видео в защиту преподавателя ОБЖ Боровской средней школы Виктора Садлинского, где говорят, что сожалеют об увольнении хорошего учителя. Дети 11 октября вышли во двор школы с табличками #ямысадлинский и крикнули: «Виктор Садлинский, мы с вами».

Директор департамента образования Тюменской области Алексей Райдер заявил СМИ, что инцидент с видео, где разъярённый учитель нецензурно выражается в адрес ученика, уже второй громкий негативный случай за месяц в Боровской школе. Это вызывает вопросы к руководству учебного учреждения. Напомним, первый скандал в этом учебном году здесь произошёл из-за жестокой драки шестиклассниц.

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