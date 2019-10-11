Киев, , 13:44 — REGNUM 9 октября сотрудники аэропорта «Борисполь» могли подменить деньги, представленные им для проверки. Об этом заявил гражданин Канады бизнесмен Андрей Москалёв. Соответствующее заявление на имя президента Украины Владимира Зеленского появилось 11 октября в социальной сети Facebook.

«Деньги, которые я представил, были заменены таможенниками, которые выполнили мою проверку багажа. Я уже подал официальный полицейский отчёт (у меня есть копия), связался с должностными лицами аэропорта и посольством Канады, но есть небольшая надежда, что мои деньги будут возвращены», — написал он.

По его словам, всего было утрачено около $8 тыс. Москалёв рассказал, что в течение нескольких лет он организовывает на Украине бесплатные семинары на тему новейших технологий.

«Я хочу верить, что страна изменится к лучшему под вашим руководством, и такого рода инциденты никогда не произойдут в будущем», — обратился бизнесмен к Зеленскому.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киевской области были задержаны члены группировки, подозреваемые в разбойном нападении на дом жителя области.

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