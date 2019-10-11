Киев, 11 октября 2019, 13:44 — REGNUM 9 октября сотрудники аэропорта «Борисполь» могли подменить деньги, представленные им для проверки. Об этом заявил гражданин Канады бизнесмен Андрей Москалёв. Соответствующее заявление на имя президента Украины Владимира Зеленского появилось 11 октября в социальной сети Facebook.
По его словам, всего было утрачено около $8 тыс. Москалёв рассказал, что в течение нескольких лет он организовывает на Украине бесплатные семинары на тему новейших технологий.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киевской области были задержаны члены группировки, подозреваемые в разбойном нападении на дом жителя области.
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