Нур-Султан, , 13:36 — REGNUM Правоохранительные органы Казахстана эвакуировали людей из крупного торгового центра в Алма-Ате, сообщает 11 октября агентство «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции.

В ведомстве уточнили, что эвакуация прошла после обнаружения подозрительного предмета — картонной коробки. После проверки сотрудники спецслужб выяснили, что коробка оказалось пустой.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля в Кустанае правоохранительные органы эвакуировали посетителей и персонал торгового центра «Март» после сообщения о взрывном устройстве в здании. Экстренные службы выяснили, что сообщение не подтвердилось.

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