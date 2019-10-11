Москва, , 13:35 — REGNUM Убийство девочки в Саратове и информацию о признательных показаниях подозреваемого в её убийстве прокомментировал сотрудники ВГТРК Андрей Медведев.

«То, что происходит в Саратове, когда сотни людей выходят на улицу, отчетливо демонстрирует, что люди не верят в правосудие, не верят власти, не верят полиции. Потому что, если упырь, судимый за изнасилование и педофилию, спокойно живет себе, и даже ухитряется как-то оборудовать себе логово в чужом гараже, это значит, что никакой профилактики и контроля за ним не было. Если сотни людей требуют выдать им упыря, это значит, что не верят люди в то, что нам не нужна смертная казнь», — такое мнение журналист высказал Андрей Медведев на своих интернет-ресурсах.

«Я однозначно за смертную казнь. Но не в современной России», — признался он.

Как уже сообщало ИА REGNUM, убийство девятилетней девочки в Саратове произошло 9 октября. Подозреваемый уже задержан и дал признательные показания. Также известно, что он уже имеет непогашенную судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.

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