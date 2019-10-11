Москва, , 13:51 — REGNUM На востоке Москвы был задержан подозреваемый в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом 11 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Сотрудники дорожно-патрульной службы остановили автомобиль марки «Тойота Камри» на Измайловском шоссе с целью проверки документов. В ходе осмотра в машине 35-летнего москвича были обнаружены и изъяты предметы, похожие на пистолет и патроны.

Исследование показало, что изъятые предметы — нарезное огнестрельное оружие калибра 6,35 мм и пять штатных боеприпасов.

Возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.