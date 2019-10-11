Анкара, , 13:42 — REGNUM Турецкими военнослужащими уничтожено 342 члена вооруженных курдских формирований в ходе военной операции «Источник мира» в Сирии. Об этом 11 октября сообщил глава военного ведомства Турции Хулуси Акар.

«На данный момент нейтрализованы 342 боевика», — приводит его слова телеканал NTV.

Также он рассказал, что вооружённые силы Турции успешно продолжают военную операцию «Источник мира» в Сирии в запланированном порядке.

Отметим, ранее минобороны Турции проинформировало о первом военнослужащем, погибшем в ходе операции «Источник мира» на севере Сирии, опубликовав соответствующую информацию на своём сайте.

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