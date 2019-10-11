Бангкок, , 13:27 — REGNUM В официальной резиденции посла Индонезии в Бангкоке (Таиланд) произошел пожар в пятницу, 11 октября, сообщает Sindonews.

«В 12:20 (по местному времени) в индонезийской резиденции в Бангкоке произошел пожар. Соответствующие органы проводят расследование, в том числе выясняют степень ущерба», — говорится в письменном заявлении посольства Индонезии в Таиланде.

Издание отмечает, что никто из граждан Индонезии не пострадал. Пожар произошел на втором этаже резиденции. Клубы дыма можно было увидеть в центре Бангкока. Причина пожара в настоящее время выясняется.

«Примерно в 13:15 (по местному времени) пожар был успешно потушен, никто не пострадал», — отметили в посольстве Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая 2019 года в резиденции посла Великобритании на Софийской набережной в Москве произошёл пожар.

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