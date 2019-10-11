Москва, , 13:32 — REGNUM Подозреваемый в убийстве саратовской школьницы мужчина сознался в преступлении и заявил, что раскаивается. Фрагмент видеозаписи допроса задержанного опубликован 11 октября на официальном канале Следственного комитета России в YouTube.

По словам подозреваемого, до 9 октября он не был знаком с девочкой, а её имя узнал из расклеенных по городу ориентировок.

«Вину в совершении убийства малолетней девочки признаете?» — спросил подозреваемого следователь. «Да», — ответил мужчина.

В запись также добавлены снимки с места преступления. Тело девочки было найдено 10 октября в одном из гаражей.

Как сообщало ИА REGNUM, подозреваемый в убийстве объяснил свои действия тем, что девятилетняя девочка могла рассказать родителям о гараже, которым он завладел самовольно. Эту версию проверят следователи.

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