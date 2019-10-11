Самара, , 13:17 — REGNUM Прямые субсидируемые рейсы в Нижний Новгород открывает авиакомпания «ИрАэро». Об этом 11 октября сообщает пресс-служба авиакомпании.

Прямые рейсы самолетов «Суперджет-100» Самара — Нижний Новгород — Самара начнут курсировать 18 октября текущего года. Вылеты будут осуществляться пять раз в неделю.

Отмечается, что цена билета в одну сторону из Самары в Нижний Новгород составит от 2050 рублей.

По словам генерального директора авиакомпании «ИрАэро» Юрия Лапина, кроме этого путешественники из Самары смогут воспользоваться удобными стыковками на рейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург, тарифы которых также субсидированы. Поездка в эти города обойдется пассажирам в 4100 рублей.