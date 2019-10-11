Сургут, Югра, , 13:01 — REGNUM В Сургуте сотрудница бутика, расположенного в одном из торговых центров города, разместила на своём аккаунте в социальной сети Instagram запись с камер наблюдений из примерочной. Об этом сообщает сайт «О, Сургут».

Ролик, где юноша придирчиво примеряет футболку, «блогер» сопроводила язвительным замечанием: «Заходя в наш магазин, помните — мы угораем с каждого».

Видео шокировало сургутян. Многие отметили, что вторгаясь в личную жизнь таким образом, сотрудница бутика нарушает закон.

Девушку, выложившую запись в сеть, уже уволили, а руководство торговой точки принесло извинения перед жителями Сургута, отметив что камера стоит лишь в помещении перед кабинками для переодевания.