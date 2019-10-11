Москва, , 13:00 — REGNUM Резонансное убийство девятилетней девочки из Саратова, где уже дал признательные показания предполагаемый убийца, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировала член Европейской ассоциации психотерапевтов, психолог-эксперт ЦПТР «Близкое сердце» Полина Шамрай. По её мнению, смертную казнь следовало бы применить к тем, кто выпустив сексуально-агрессивного рецидивиста, позволил ему совершить следующее и более тяжелое преступление — убить ребенка.

«Есть ряд преступлений, по которым можно предполагать психопатологические рецидивы — например, сексуальное насилие, убийство, а особенно убийство стариков, детей и животных, причинение вреда умышленно, пытки, распространение наркотиков — то есть все, что причиняет вред другому человеку, от малого ущерба до лишения здоровья и жизни. Преступником нужно стать — даже если это генетическая предрасположенность — подведение человека к антисоциальным действиям, влекущим за собой преступление против жизни — это инициация общества.

Мы знаем нескольких серийных маниакальных психозов — это Чикатило, Сергей Ткач, Александр Пичушкин, Ряховский, Оноприенко, Спесивцев и другие. За всеми этими фамилиями стоит болезнь — маниакальное совершение убийств не делается от хорошей жизни, во всех этих случаях сработал социальный детонатор — было совершено психологическое или физическое насилие над самим преступником», — пояснила Полина Шамрай.

Она также напомнила позицию судебных мировых систем, которые осуждая преступника, считают: отсидел — свободен.

«Тот факт, что на преступление человека толкает его организм — биология, а именно психофизиология человеческого тела заставляет взять в руки нож и воткнуть его в другое живое тело. Эти действия — мотивированны и целенаправленны, даже если совершены в состоянии аффекта. Но надо помнить, что эта способность — далеко не каждого человека. За действия насильственного характера в мозге человека отвечает лимбическая система, в которую входит весь спектр эмоционального фона.

Уже давно опубликованы данные об изменениях в структурах головного мозга у людей, переживших насилие в детском возрасте — изменены и гиппокамп, и прифронтальная кора, и мозолистое тело, и амигдала. Все это — функциональные части лимбической системы, и для специалиста понятно, что подобные изменения приведут к неправильной работе гипоталамусово-гиппофизарно-надпочечниковой оси — системе, приводящей эмоции к действию — дистресс сделает опасного человека — опасным, а жертву — жертвой.

Но дело в том, что такие виды изменений у преступников — не сложно отследить. В биографии вчерашнего убийцы отличный анамнез: 10 из 30 лет своей жизни сидел за воровство, кражу и хищение, за развратные и насильственные действия, в том числе, в отношении несовершеннолетнего, за изнасилование. Так может пора уже в консерватории что-то подправить?» — задаётся вопросом эксперт-психолог Полина Шамрай.

Она не сомневается, что человек, убивший девочку в Саратове не только социально-опасен, но и болен.

«Насильственные действия сексуального характера плюс несовершеннолетний среди жертв — более чем показательная патология для психотерапевтов. Именно этого преступника можно было отследить и помочь ему не совершать преступления.

Как мы должны относиться к больным? Как к больным! И к кому в данном случае необходимо применить смертную казнь? К тем чиновникам, к тем службам опеки и социальной защиты, к тем равнодушным чиновным людям, которые, выпустив сексуально-агрессивного рецидивиста, позволили ему совершить следующее и более тяжелое преступление — убить ребенка.

Если этот больной человек отсидит положенный по закону срок в 25 лет, и выйдет (а может быть и по УДО) — следующее его преступление будет еще более жестоким, а может быть и массовым. И виноват будет не он, так как нельзя винить болезнь — виноваты будут те, кто равнодушно подпишут ему документы на освобождение и оставят больного без помощи, отправив в ту жизнь, со стрессами которой он не справляется.

Несовершенство судебной системы и контроля за действиями преступников, пусть даже уже отсидевших — вот место, где за равнодушие и пофигизм чиновников можно вводить смертную казнь. А больных нужно — изолировать и лечить», — резюмировала член Европейской ассоциации психотерапевтов, психолог-эксперт ЦПТР «Близкое сердце» Полина Шамрай.

Как уже сообщало ИА REGNUM, убийство девятилетней девочки в Саратове всколыхнуло общественность, вновь заговорили о необходимости возврата смертной казни в России. Предполагаемым убийцей оказался неоднократно судимый мужчина, который ранее уже совершализнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.

Читайте также: Предполагаемый убийца девочки в Саратове сознался в преступлении