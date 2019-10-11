Минусинский р-н, , 13:00 — REGNUM В Минусинском районе Красноярского края начальник отдела по делам миграции МО МВД России «Минусинский» предстала перед судом по подозрению в получении взятки. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 октября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Взятка Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Расследование уголовного дела в отношении 32-летней женщины завершено. По версии следствия, в декабре 2016 года, а также с декабря 2017-го по январь 2018 года (более точное время не установлено) директор коммерческих фирм по лесопереработке передал сотруднице полиции взятку в виде трёх мультиварок, кофеварки и сотового телефона Apple iPhonе 8 стоимостью 60 тысяч рублей. Взамен подчинённые начальницы отдела должны были не проводить проверки по соблюдению миграционного законодательства работниками лесоперерабатывающих баз.

Уточняется, что данные факты выявили сотрудники УФСБ по Красноярскому краю. Телефон у женщины изъяли. Уголовное дело передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске перед судом предстанет бывший главный судебный пристав региона. По данным следствия, в феврале 2018 года обвиняемый получил через посредника взятку в размере 300 тысяч рублей. Деньги шли в оплату за незаконное снятие ареста с автомобиля должника.

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