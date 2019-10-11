село Фролы, , 13:00 — REGNUM В Пермском крае возник скандал вокруг организации школьного питания в столовой школы села Фролы. Детям дали суп с насекомыми, сообщает портал 59.ru.

Информация об обеде с жуками, подкрепленная фотографией, появилась в соцсети. Как утверждает одна из школьниц, согласно объяснению поваров, в супе плавали не жуки, а приправа, которая выглядит как насекомые.

Директор школы подтвердила факт того, что детей чуть не накормили супом с жуками. Правда насекомых заметили до того, как начался обед. Все блюдо утилизировали. Школа планирует расторгнуть контракт с поставщиком питания, хотя ранее, как утверждает директор, проблем с качеством продовольствия не было.

По данным Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, в 2019 году на территории региона проверено 109 поставщиков пищевых продуктов в детские учреждения, что на 39,7% больше, чем в 2018 году. Отмечено сокращение числа поставщиков, у которых выявлены нарушения (с 61,5% до 46,7%). Выявленные нарушения носили текущий характер и устранялись в ходе проверок.