Волхов, Ленинградская область, , 12:56 — REGNUM В городе Волхов на востоке Ленинградской области бригада «Леноблводоканала» обнаружила место прорыва сети водоснабжения, из-за которой левобережная часть города осталась без воды с вечера 10 октября.

Прорвало трубопровод диаметром 500 мм в поле между улицами Кошевого и Чапаева.

«На время аварийно-восстановительных работ будет отсечён аварийный участок. Ориентировочно восстановительные работы продлятся до 18:00», — сообщили в правительстве Ленобласти днем 11 октября.

До окончания аварийно-восстановительных работ по четырем адресам дежурят автоцистерны «Леноблводоканал» с чистой питьевой водой.

Жители правобережной части Волхова обеспечены водой в полном объеме. Все социально значимые объекты города по обеим сторонам одноименной реки также обеспечены водой.

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