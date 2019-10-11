Соледар, ДНР, 11 октября 2019, 12:45 — REGNUM Украинская сторона вновь сорвала процесс разведения сил в районе населённого пункта Петровское, заявил глава представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) Руслан Якубов, сообщило 11 октября «Донецкое агентство новостей».
Ранее в СЦКК сообщили, что со стороны ДНР была пущена белая сигнальная ракета.
Как сообщил telegram-канал Inside Donetsk, следующая попытка разведения будет предпринята 15 октября.
Как передавало ИА REGNUM, ранее глава представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) Якубов предположил, что украинская сторона будет срывать процесс разведения сил.
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