Уфа, , 12:41 — REGNUM Мужчину, которого подозревают в сексуальном домогательстве к 8-летнему мальчику, задержали в Башкирии. Об этом 11 октября сообщает ГТРК «Башкортостан».

По предварительным данным, подозреваемый 41-летний мужчина в душе городского бассейна якобы дотронулся до мальчика «интимными частями тела». Ребенок рассказал об этом родителям спустя несколько дней. После чего родители мальчика обратились в полицию.

По сообщению пресс-службы СУ СКР по Башкирии, по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, возбуждено уголовное дело.

В сообщении стражей порядка также отмечается, что подозреваемый уже задержан и с ним проводятся следственные действия.

В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу.