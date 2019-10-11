Лондон, , 13:07 — REGNUM В ходе масштабной операции, которую провела полиция в восточной части Лондона, было задержано 43 человека, которых подозревают в причастности к торговле наркотиками и другим преступлениям. Об этом 11 октября сообщила пресс-служба Скотланд-Ярда.

По данным ведомства, операция проходила 9 и 10 октября. Было проведено 50 обысков. Задержанных подозревают не только в распространении наркотиков, но и в незаконном хранении оружия и других преступлениях. Уже 19 задержанным предъявлены обвинения. В ходе обысков были изъяты наркотики, оружие, деньги и мобильные телефоны.

Как передавало ИА REGNUM, 11 сентября пресс-служба УМВД по Пермскому краю сообщала о вынесении приговора группе наркодилеров. Осужденные были приговорены к лишению свободы на сроки от четырех до шести лет.