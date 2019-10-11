Чернигов, Украина, 11 октября 2019, 12:31 — REGNUM В Черниговской области фургон столкнулся с рейсовым автобусом, сообщили 11 октября в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской областной администрации.
В результате столкновения травмировались десять пассажиров. Пятерых пострадавших доставили в Ичнянскую больницу, ещё пятерым назначили амбулаторное лечение.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в одесской области столкнулись два легковых автомобиля. Водитель одного из них погиб, водитель и три пассажира второй машины госпитализированы с травмами.
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