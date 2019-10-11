Чернигов, Украина, , 12:31 — REGNUM В Черниговской области фургон столкнулся с рейсовым автобусом, сообщили 11 октября в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской областной администрации.

«В селе Ольшана Ичнянского района… водитель автомобиля Volkswagen Т4 не справился с управлением и совершил лобовое столкновение с маршрутным автобусом марки «І-VAN» сообщением «Ичня-Прилуки», в котором были 23 пассажира», — сказано в сообщении.

В результате столкновения травмировались десять пассажиров. Пятерых пострадавших доставили в Ичнянскую больницу, ещё пятерым назначили амбулаторное лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в одесской области столкнулись два легковых автомобиля. Водитель одного из них погиб, водитель и три пассажира второй машины госпитализированы с травмами.

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