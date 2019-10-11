Сургут, Югра, , 12:23 — REGNUM В Югре бывшая сотрудница Росреестра получила условный срок за многочисленные взятки на общую сумму более 200 тыс. рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Установлено, что жительница Сургута, являясь сотрудником местного отделения Росреестра, с ноября 2016 по декабрь 2017 года за денежное вознаграждение проводила ускоренную государственную регистрацию прав на недвижимость. Виновная получала за услуги от 12 до 48 тыс. рублей за сделку. Таким образом она получила «побочный доход» в общей сумме 200 тыс. рублей.

Женщина признана виновной по ч.1, ч.2 ст.290 УК РФ («Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег…») и была приговорена к четырём годам условного лишения свободы, 300 тыс. рублей штрафа, а также лишена права занимать должности на государственной службе в системе органов исполнительной власти сроком на три года.