Барнаул, , 12:23 — REGNUM В связи с резонансной трагедией в Саратове, где убита девятилетняя девочка и уже появились признательные показания подозреваемого в её убийстве, в России вновь заговорили о необходимости возврата смертной казни. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM кандидат философских наук и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Владислав Вакаев («Справедливая Россия») отметил, что проблема отмены моратория на смертную казнь в России будет подниматься регулярно — после каждого резонансного преступления, и на то есть ряд причин.

«Первая и самая главная — мораторий был введен вопреки воле большинства жителей страны. Ведь подавляющее большинство россиян поддерживают возвращение смертной казни. Если бы этот вопрос завтра был вынесен на референдум, то сторонники высшей меры наказания одержали бы убедительную победу. Но в этом вопросе либеральное меньшинство почему-то отрицает роль демократических процедур, считая, что меньшинство в лице профессиональных юристов и правозащитников может диктовать волю большинству.

Именно профессиональное сообщество в свое время и навязало мораторий, ориентируясь на европейские страны, давно отменившие смертную казнь. Но то, что хорошо для Европы, в России не сработало. Настоящий вал жестоких убийств буквально захлестнул нашу страну. В рейтинге стран по количеству преднамеренных убийств на душу населения мы традиционно занимаем места в середине второй сотни, имея 9−10 убийств на 100 тысяч жителей. Для сравнения: в Европе этот показатель 1−2. С этим надо что-то делать. Об этом, в частности, заговорили и в профессиональном сообществе — в первую очередь практики, а не теоретики. Они знают, что преступники боятся смертной казни. Многие из них признают, что эта мера могла бы остановить их от совершения преступления.

Впрочем, есть и прозаичная материальная причина. Люди не понимают, для чего наше общество должно тратить деньги на пожизненное содержание зверей в человеческом обличье. Причем обеспечивают их гораздо лучше, чем, например, пенсионеров. Нужно помнить и о том, что аргументы противников смертной казни также весьма основательны. И главный из них — несовершенство самой правоохранительной системы, которая может подвергнуть наказанию невиновного. Так что дискуссия о возвращении высшей меры наказания должна проходить параллельно с работой по усовершенствованию работы правоохранителей», — считает эксперт, кандидат философских наук и алтайский депутат Владислав Вакаев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вопрос о необходимости возврата смертной казни в России был поднят общественностью в связи с резонансным убийством девятилетней девочки в Саратове. Утром 9 октября она ушла из дома в школу и пропала. После почти суток поисков тело ребёнка нашли среди гаражей. Предполагаемый убийца задержан и даёт признательные показания. Известно, что ранее он уже имел проблемы с законом. На его счету — непогашенная судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.

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