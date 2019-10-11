Уфа, , 12:17 — REGNUM Мужчина получил 8 лет строгого режима за стрельбу в центре Благовещенска республики Башкирии. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Благовещенский районный суд Башкирии признал 29-летнего местного жителя виновным в покушении на убийство и умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Судом было установлено, что летом 2018 года во время свадебного банкета разгорелся конфликт между обвиняемым и одним из гостей мероприятия. Чуть позже обвиняемый выстрелил в повара кафе и попал ему в бедро, так как перепутал его со своим обидчиком.

На следующий день, на улице города обвиняемый заметил мужчину и устроил скандал. В ходе разбирательства он несколько раз выстрелил ему в голову, но промахнулся. Данное происшествие зафиксировали камеры наружного наблюдения, которые были размещены на одном из магазинов.

Отмечается, что злоумышленник обвиняется также и в причинении вреда здоровью незнакомому мужчине в результате ранения из этого же пистолета.

В суде подсудимый свою вину признал частично.

По сообщению пресс-службы надзорного ведомства, находясь под подпиской о невыезде, мужчина покинул территорию Башкирии. Через три недели он был задержан стражами порядка в городе Геленджике.

Суд приговорил подсудимого к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.