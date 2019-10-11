Архангельск, , 11:56 — REGNUM Архангельский областной суд признал виновным бывшего следователя регионального Управления МВД в получении крупной взятки и попытке убийства сотрудника ФСБ.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, в 2018 году Дерец, расследуя уголовное дело о незаконной банковской деятельности, потребовал от подозреваемого взятку в виде 3 500 000 рублей. В замен Дерец обещал прекратить в отношении него уголовное преследование. Подозреваемый на предложение следователя согласился и начал передавать ему деньги. Первая часть взятки была передана в сумме 750 000 рублей, вторая — 500 000 рублей.

При задержании сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области следователь оказал ожесточенное сопротивление — одному из сотрудников ведомства он нанес не менее 11 ударов ножом в различные части тела, другому — не менее 3 ударов ножом. Пришедшие на помощь коллеги обезоружили Дереца.

Суд приговорил 45-летнего Дереца к 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 3 года, с лишением специального звания «майор юстиции», с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.