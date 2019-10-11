Мелитополь, Украина, , 11:56 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали директора одного из интернатов Мелитополя, подозреваемого в том, что он сдавал подопечных детей в аренду в качестве рабочей силы. Об этом сообщили 11 октября в пресс-службе Национальной полиции в Запорожской области.

10 октября чиновник был задержан при получении денежного вознаграждения за предоставления четырёх детей, которых использовали на строительных работах.

Директору интерната грозит до 15 лет тюрьмы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киевской области спецназ задержал группу лиц, подозреваемых в разбойном нападении на одного из жителей области.

Читайте также: На Украине задержали подозреваемых в разбойном нападении