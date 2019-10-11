Екатеринбург, , 11:52 — REGNUM В Екатеринбурге в отношении водителя, устроившего 4 августа массовое дорожно-транспортное происшествие на улице Малышева, возбуждено ещё одно уголовное дело. Как сообщает информационный портал Е1, о возбуждении уголовного дела по подозрению в угоне автомобиля «КИА» заявил следователь Алексей Кондин во время судебного заседания по делу о ДТП.

Кондин уточнил, что дело было передано в СКР в начале октября и поступило к нему на прошлой неделе. На данный момент уголовные дела объединены в одно производство и предстоит провести следственные мероприятия, в том числе очные ставки.

Напомним, что массовое ДТП в котором погибли два человека произошло в Екатеринбурге 4 октября. Водитель «КИА» на полной скорости врезался в несколько машин. Возбуждено уголовное дело по подозрению в нарушении Правил дорожного движения повлекших по неосторожности смерть двух человек.

Отметим, что после ДТП в СМИ появилась информация о том, что автомобиль «КИА» мог быть угнан, а водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Однако проведённые экспертизы опровергли слухи — водитель в момент ДТП был трезв.

Как сообщало ИА REGNUM, также Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию защиты о смягчении меры пресечения обвиняемому на домашний арест. Жалоба отклонена и гражданин останется в СИЗО до 12 декабря.

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