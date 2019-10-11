Денпасар, Индонезия, , 11:22 — REGNUM Российский турист погиб на острове Бали, сообщает информационное агентство Antara.

Известно, что погибший и его семья отдыхали на Бали. Спасатель обнаружил на пляже туриста, который выглядел вялым, затем он потерял сознание. При проверке сердцебиение погибшего билось, поэтому он был немедленно доставлен в больницу, через некоторое время турист скончался.

В полиции Денпасара призвали иностранных и отечественных туристов следовать установленным правилам пляжа. Если на пляже размещен красный флаг, то купаться в этот день запрещено.

Напомним, поток российских туристов на Бали вырос на 6,95% или до 125 700 человек в 2018 году.