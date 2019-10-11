Тбилиси, , 11:19 — REGNUM

Министерство внутренних дел Грузии уничтожило изъятые из незаконного оборота наркотические средства на сумму около 9 миллионов лари. Соответствующую информацию распространяет пресс-служба МВД.

Эти вещества были изъяты в разное время по 765 различным уголовным делам. Стоимость уничтоженных наркотиков приводится по ценам, фиксируемым на так называемом «черном рынке».

«Представители правоохранительных органов уничтожают наркотические и психоактивные вещества поэтапно, на основании приказа министра внутренних дел, после соответствующего определения суда, в присутствии специальной постоянной комиссии», — говорится в сообщении министерства.

МВД приводит и перечень уничтоженных наркотических и психоактивных средств: 5 кг и 255 г кокаина, 1 кг и 362 г героина, 4222 таблеток суботекса, 675 капсул и 896 таблеток трамадола, 579 таблеток и 58,3 г метадона, 338 таблеток и 21,9 г кодеина и других препаратов.

По информации министерства, все эти наркотики были уничтожены по новой технологии в высокотемпературной печи, соответствующей стандартам охраны окружающей среды. На процессе присутствовали представители различных министерств и ведомств.