Киев, , 11:22 — REGNUM В Киевской области сотрудники спецподразделения КОРД задержали членов организованной группы, подозреваемых в совершении разбойного нападения, сообщили 11 октября в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Задержанные подозреваются в том, что ранее они проникли в дом жителя Кагарлыкского района Киевской области. Избиениями и угрозами они могли вынудить потерпевшего отдать все свои сбережения в размере $37 тыс. и 40 тыс. гривен.

«Преступная группировка состояла из шести уроженцев Азербайджана в возрасте от 21 до 32 лет, которые находились под руководством 35-летнего земляка», — сказано в сообщении.

Следователи установили, что члены группировки сожгли свой автомобиль, чтобы скрыть следы преступления. Во время обысков у подозреваемых изъяли деньги и личные вещи потерпевших.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе Хмельницкий полиция задержала подозреваемого в причастности ко взрыву гранаты возле одного из жилых домов города.

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