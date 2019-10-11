Киев, 11 октября 2019, 11:22 — REGNUM В Киевской области сотрудники спецподразделения КОРД задержали членов организованной группы, подозреваемых в совершении разбойного нападения, сообщили 11 октября в пресс-службе Национальной полиции Украины.
Задержанные подозреваются в том, что ранее они проникли в дом жителя Кагарлыкского района Киевской области. Избиениями и угрозами они могли вынудить потерпевшего отдать все свои сбережения в размере $37 тыс. и 40 тыс. гривен.
Следователи установили, что члены группировки сожгли свой автомобиль, чтобы скрыть следы преступления. Во время обысков у подозреваемых изъяли деньги и личные вещи потерпевших.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе Хмельницкий полиция задержала подозреваемого в причастности ко взрыву гранаты возле одного из жилых домов города.
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