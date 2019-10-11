Найроби, , 11:21 — REGNUM Пассажирский самолет внутренних авиалиний Silverstone Air выкатился со взлетно-посадочной полосы в кенийском аэропорту Уилсон в столице страны, Найроби. Об этом передает газета Daily Nation.

Свидетели сообщили, что ЧП произошло во время взлета самолета утром в пятницу, 11 октября. О жертвах не сообщалось, добавляет издание.

Аэропорт Уилсона является меньшим из двух столичных аэропортов Кении и является центром для вылета внутренних рейсов, сообщают журналисты.

«Все пассажиры в безопасности», — сообщила позднее в официальном заявлении пресс-служба авиакомпании Silverstone Air. Все «пассажиры и экипаж благополучно высажены», — добавлялось в пресс-релизе.

В заявлении авиакомпании также отмечается, что инцидент произошел с самолет Fokker 50, выполнявшем рейс в направлении к кенийскому побережью Индийского океана.