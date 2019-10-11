Екатеринбург, , 11:17 — REGNUM В Екатеринбурге гражданин, обвиняемый в нарушении Правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть двух человек, останется в следственном изоляторе по 12 декабря 2019 года включительно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Свердловский областной суд изменил постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга о продлении ареста обвиняемому по ч. 5 ст. 264 УК РФ. По итогам апелляционного рассмотрения срок содержания под стражей установлен по 12 декабря 2019 года включительно. В удовлетворении апелляционной жалобы защиты обвиняемого отказано», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, резонансное дорожно-транспортное происшествие произошло в Екатеринбурге на улице Малышева ранним утром 4 августа. Автомобиль «КИА», которым управлял обвиняемый, на большой скорости врезался в стоящие на перекрёстке автомобили.

В результате ДТП погибли два человека: водитель такси и пассажир. По данным фактам возбуждено уголовное дело, а водитель «КИА», который получил травмы, после выписки из больницы был арестован до начала октября.