Кабул, , 11:15 — REGNUM Как минимум восемь членов радикальной исламистской группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были ликвидированы афганскими ВВС в восточной провинции страны Газни. Об этом 11 октября сообщает агентство «Синьхуа».

Также, как указали местные власти, в ходе последовавшей за этим специальной операции местными силами безопасности были изъяты оружие и боеприпасы.

При этом уточняется, что в ходе ударов авиации не пострадал никто из местных жителей и представителей силовых структур.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 9 октября, боевики радикального исламистского движения «Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили подрыв линии электропередачи в восточной афганской провинции Параван, в результате чего столица Афганистана была обесточена.