Барнаул, , 11:07 — REGNUM Boeing-737−800 компании «Аэрофлот», который ещё утром 10 октября должен был вылететь в Москву, всё ещё пребывает в аэропорту Барнаула из-за технической неисправности — у самолета треснуло лобовое стекло. Об этом сообщает ИА «Амител».

Сейчас, согласно информационному табло, отправление лайнера запланировано на 20:20 местного времени. Таким образом, задержка вылета составляет уже более 37 часов. Известно, что на рейс зарегистрировано более 120 пассажиров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, недавно в аэропорту Барнаула произошло более серьёзное ЧП. Вечером 25 сентября в столице Алтайского края из-за проблем с шасси совершил жёсткую посадку самолёт Boeing 767 авиакомпании Azur Air с 300 пассажирами на борту. Их эвакуация осуществлялась при помощи аварийных трапов. Пострадали десятки человек.

Читайте также: Озвучены первые версии ЧП с Boeing в аэропорту Барнаула