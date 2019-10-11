Оренбург, , 11:05 — REGNUM В Оренбургской области 10 октября на станции Илецк по техническим причинам задержали пассажирский поезд № 149 сообщением Андижан — Москва формирования Узбекских железных дорог. В результате пришлось вагон для пассажиров, направляющихся в Санкт-Петербург, прицепить в другому составу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ЮУЖД.

Прибытие в Оренбург поезда Андижан-Москва составила почти 4,5 часа. Из-за длительной задержки для перевозки пассажиров беспересадочным вагоном №23 сообщением Оренбург — Санкт-Петербург назначили поезд №259 сообщением Оренбург — Самара с дальнейшей переприцепкой к поезду № 337 сообщением Самара — Санкт-Петербург. Задержка отправления пассажиров со станции Оренбург составила более двух часов.

В пресс-службе ЮУЖД отметили, что поезд на станции Илецк долго стоял на границе, скорее всего, с проведением мероприятий пограничниками.

Примечательно, что в этот же день, 10 октября, отмечены задержки более чем на час еще одного поезда. На станцию Саракташ поезд № 366 Ташкент — Челябинск прибыл почти на два часа позже, на станцию Орск опоздал почти на полтора часа. На станции Черный Отрог железнодорожники были вынуждены поменять локомотив у пассажирского поезда.