Уфа, , 11:07 — REGNUM Налогового инспектора в Уфе осудили за разглашение банковской тайны и получение взяток. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В суде было установлено, что с ноября 2017 по июль 2018 года сотрудница налоговой инспекции получила от директора одной из организаций взятки на общую сумму 65 тыс. рублей. За это она должна была содействовать в исключении некоторых юридических лиц из плана выездных налоговых проверок. Кроме этого, женщина предоставляла выписки по банковским счетам предприятий и конкурентов взяткодателя.

Отмечается, что в суде подсудимая частично признала свою вину.

Кировский районный суд Уфы признал 26-летнюю сотрудницу межрайонной инспекции ФНС РФ № 40 Башкирии виновной в получении взяток и разглашении банковской тайны, назначив ей наказание в виде штрафа в размере 550 тыс. рублей. Кроме этого, суд лишил ее права занимать должности государственной и муниципальной службы сроком на три года.