Волхов, Ленинградская область, , 11:05 — REGNUM В городе Волхов на востоке Ленинградской области произошла серьезная авария на сетях водоснабжения. В результате утечки жители временно остались без воды в кранах. Организована доставка питьевой воды в цистернах.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, ЧП произошло вечером 10 октября. Специалисты ГУП «Леноблводоканал» в настоящее время ведут поиск места аварийной утечки для последующей ликвидации дефекта.

«Днем холодное водоснабжение в Волхове будет отключено до восстановления резерва. На этот период водовозки «Леноблводоканала» гарантированно обеспечат жителей водой», — пообещали власти.

Водоснабжение в Волхове утром 11 октября осуществлялось по резервной линии на пониженном давлении, социальные объекты и котельные водой обеспечены.

Дополнительно организован подвоз воды в автоцистернах для жителей.

Добавим, на территории Ленинградской области идет подготовка к реализации регионального проекта «Чистая вода», определены объекты для включения в проект. В первоочередном порядке в реконструкции нуждаются объекты Волховского, Приозерского, Выборгского, Лодейнопольского, Гатчинского, Тосненского, Лужского районов. Губернатор Александр Дрозденко направил в Москву заявку об участии в распределении субсидий из федерального бюджета в рамках мероприятий федерального проекта «Чистая Вода» на 2020 год.

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